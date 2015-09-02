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03 ago 2026 Actualizado 07:38

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Justicia

Alcalde de Buenaventura no descarta renunciar a su cargo

Es investigado por hechos de corrupción en contratos escolares.

Alcalde de Buenaventura Bartolo Valencia.

Alcalde de Buenaventura Bartolo Valencia.(Colprensa)

Alcalde de Buenaventura Bartolo Valencia.
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Mientras se define si un juez envía a la cárcel al alcalde de Buenaventura Bartolo Valencia, su abogado, Luis Gustavo Moreno, aseguró que entre las posibilidades para asumir su defensa, el mandatario no descarta renunciar a su puesto en el municipio.

El alcalde Bartolo es investigado por irregularidades en contratos de cupos escolares para niños en Buenaventura.

"Seguramente lo haremos para enfrentar el proceso y tener la tranquilidad de poder reafirmar la inocencia de Bartolo Valencia".

La Fiscalía le imputó cargos al mandatario por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, un juez de Buga legalizó su captura.

En estos momentos el mismo juez define si el mandatario y los otros cinco funcionarios tendrán que asumir esta investigación, que según la Fiscalía apenas empieza, desde la prisión.

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