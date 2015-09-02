Alcalde de Buenaventura no descarta renunciar a su cargo

Mientras se define si un juez envía a la cárcel al alcalde de Buenaventura Bartolo Valencia, su abogado, Luis Gustavo Moreno, aseguró que entre las posibilidades para asumir su defensa, el mandatario no descarta renunciar a su puesto en el municipio.

El alcalde Bartolo es investigado por irregularidades en contratos de cupos escolares para niños en Buenaventura.

"Seguramente lo haremos para enfrentar el proceso y tener la tranquilidad de poder reafirmar la inocencia de Bartolo Valencia".

La Fiscalía le imputó cargos al mandatario por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, un juez de Buga legalizó su captura.

En estos momentos el mismo juez define si el mandatario y los otros cinco funcionarios tendrán que asumir esta investigación, que según la Fiscalía apenas empieza, desde la prisión.