FAC le enseña a fuerzas aérea de otros países sobre operativos de rescate

Miembros de la fuerza aérea de 10 países participan en el Ejercicio Internacional ÁNGEL DE LOS ANDES, para aprender de las experiencias de la Fuerza Aérea Colombia, la cual es un referente en Latinomerica

El ejercicio que inició hoy e irá hasta el 28 de agosto en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate número cinco en Rionegro, fue instalado por el Mayor General del Aire Carlos Eduardo Bueno Vargas, Comandante Fuerza Aérea Colombiana

El Mayor General Bueno Vargas explicó que el ejercio busca compartir e enseñar las experiencias adquiridas por la Fuerza Aérea Colombiana en desarrollo del doloroso conflicto que hemos vivido y la experiencias dolorosas que ha dejado a la instituciones militares, misiones en las cuales la FAC son un referente continental

Este ejercicio de recuperación de personal se realiza por primera vez en Colombia con la participación de militares de Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, México, República Dominicana y como invitados especiales Estados Unidos y Canadá

Los participantes asistirán a conferencias de expertos en operaciones especiales, simularán ejercicios de búsqueda y salvamento por accidente de aeronave, recuperación de personal por tripulaciones eyectadas, atención de emergencias y desastres por terremoto y recuperación de personal por ataque a un convoy militar

Estados Unidos dará a conocer sus experiencias de combate en Irak y en Afganistan, con un grupo de operaciones especiales y médicos de combates, que instruirán sobre capacidades aéromedicas para salvar vidas.