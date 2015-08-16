Difíciles condiciones atraviesa familia de gemelos siameses en Medellín

Aunque la familia de los gemelos siameses operados con éxito en Medellín está feliz por la buena respuesta de los pequeños a la complicada cirugía de separación, la familia proveniente del Alto Baudó, Chocó atraviesa difíciles condiciones económicas. En comunicación con Caracol Radio, la hermana mayor de las criaturas, Yarleidy Blandón García, manifestó que como los niños están en incubadora por ahora necesitan con urgencia pañales, más adelante se requerirá de ropa y leche

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“En estos momentos lo que los bebes necesitan son pañales porque ellos por el momento los están alimentando con leche materna, pero lo más probable es que más adelante los necesiten alimentar con otra leche por recomendación médica, además como ellos están incubadora no necesitan ropa por ahora”, expuso la hermana de los siameses

La madre de los niños, Mercedes García Rentería, vive en una humilde casa de una zona rural del departamento del Chocó, ella ha tenido que buscar donde quedarse en Medellín, mientras los niños se recuperan, su preocupación son los días que tenga que quedarse en la capital antioqueña y más aún las recomendaciones de los médicos una vez les den de alta a sus hijos

“Porque es que no se ni siquiera si puedan vivir allá donde nosotros vivimos, depende de lo que digan los médicos”, dice la señora García Rentería

Por ahora los gemelos se recuperan en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Vicente Fundación, según la información de la familia, los bebes han asimilado la cirugía y las medicinas aplicadas.