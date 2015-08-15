Fuera de peligro gemelos siameses separados en Medellín

En la unidad de cuidados intensivos del hospital San Vicente Fundación de Medellín se encuentran los gemelos, quienes están estables y fuera de peligro, según el más reciente parte médico, después de la intervención quirúrgica que los separo, ya que habían nacido unidos por el abdomen

Doña Mercedes García Rentería, madre de los gemelos siameses, aseguró en diálogo con Caracol Radio, que se encuentra más tranquila tras ver la evolución positiva que han tenido los pequeños

“Estoy tranquila y contenta porque ya están estables y yo creo que ya estaban fuera de peligro, yo pensaba que se me iban a morir cuando los iban a despegar, pero ya están estables, yo creo que esto es una bendición de Dios”, manifestó la madre

La mujer que vive en el Alto Baudó, Chocó, confesó que no tenía conocimiento que sus gemelos llegarían unidos, por ello tuvo que ser remitida desde Quibdó a la ciudad de Medellín

Los bebes que se suman a otros 10 miembros de la familia, serán llamados Juan José y Juan Felipe

Los médicos continúan con cuidados especiales con los recién nacidos, debido a la complejidad de la operación que no se desarrollaba en el país desde el año 2013, esperan que haya una buena reacción a la cirugía y a los medicamentos.