Autoridades garantizan el retorno de indígenas desplazados en Antioquia

Aunque Organización Indígena de Antioquia, OIA, notificó que hay crisis humanitaria en la escuela Polines, donde se encuentran refugiados unos 400 habitantes de la zona rural de Chigorodó, las autoridades garantizan su retorno y aseguran que ya no hay combates en la zona

Más información Emergencia humanitaria en resguardo indígena de Chigorodó, Antioquia

Las comunidades que habitan cerca de la zona donde días atrás cayó un helicóptero de la policía nacional donde 16 uniformado murieron, sostienen que hay enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública y temen quedar en medio del fuego cruzado

“Yo lo que puedo asegurar es que en la zona no hay operaciones de la policía nacional contra el Clan Úsuga en este momento, como para que haya una motivación especial de decir que se desplazan comunidades indígenas y de campesinos por esa connotación, no hay operaciones distintas a las que estamos haciendo en el mismo lugar de ocurrencia de los hechos para custodiar la zona que está siendo custodiada por los investigadores”, sostuvo el general José Ángel Mendoza, comandante de la región seis de la policía

Las autoridades insistieron que no hay combates en la zona por lo que pidieron el retorno a las familias que ya reportan escases de alimentos

“Las autoridades político administrativas, unidas al resto de la institucionalidad, están mirando cómo ayudar a entender a estas personas que el riesgo no existe y obviamente brindar la atención que se requiere en estos casos de desplazamientos”, puntualizó el oficial

El general Mendoza además advirtió que no descartan la posibilidad de los indígenas, al igual que algunos campesinos, hayan sido desplazados por parte del Clan Úsuga como una estrategia para distraer la atención de la fuerza pública.