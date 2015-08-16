Emergencia humanitaria en resguardo indígena de Chigorodó, Antioquia

La Asociación de Cabildos y Autoridades Organización Indígena de Antioquia –OIA–, denunció amenazas en contra de Darío Carupia, gobernador del Cabildo Mayor indígena de Chigorodó por las declaraciones que entregó a los medios de comunicación sobre lo ocurrido en el resguardo Polines, donde se desplomó un helicóptero de la Policía Nacional, hecho en el que murieron 16 uniformados y 2 más heridos

Aida Suárez, presidenta de la OIA, dijo: “estamos investigando que está pasando con el compañero Darío y los otros dirigentes que enfrentan el desplazamiento que hay dentro del resguardo de Polines”

El Comité Ejecutivo de la OIA indicó que la situación de los 400 indígenas refugiados en la escuela Polines empieza a convertirse en una crisis humanitaria, ya que comienzan a escasear los alimentos y se hace necesario el envío de ayuda humanitaria

Advirtió además que por lo menos otras 17 familias ubicadas en otras zonas del resguardo están asustadas por la presencia de actores armados y algunas están pensando en salir de sus tierras y unirse a los otros indígenas refugiados en la escuela de Polines.