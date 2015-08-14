Ofrecen millonaria recompensa en Bello, Antioquia por jóvenes desaparecidos

La Alcaldía de Bello habilitó una recompensa hasta por 10 millones de pesos para quienes suministren información que permita dar con el paradero de dos jóvenes desaparecidos en ese municipio desde hace 18 días

Se trata de los jóvenes Santiago Echeverri Ortiz y Santiago Pérez Villa de 21 y 23 años, respectivamente, quienes se vieron por última vez en el barrio San José Obrero

“Una recompensa, una suma hasta de 10 millones de pesos a quienes suministren información para dar con el paradero de estos dos jóvenes, esta información se puede entregar a la línea 123 o al comando de policía ubicado en el municipio de Bello o a cualquiera de las otras entidades de seguridad”, confirmó el alcalde de Bello, Carlos Muñoz

Según la información suministrada por la familia los dos muchachos salieron de su casa en horas de la noche en un vehículo color gris placas BCW 730 y desde entonces no se volvieron a ver

El mandatario local asegura que desconoce de alguna amenaza en contra de los jóvenes porque “ellos son ampliamente reconocidos por su honestidad, por su compromiso y son de familias reconocidas”

Por ahora la fiscalía y la policía adelantan un plan de búsqueda que permita dar con el paradero de los dos jóvenes.