Cartagena de Indias se promociona en Cali, Medellín y Bogotá

En Bogotá, Medellín y Cali, se promociona Cartagena de Indias como el principal destino turístico de Colombia de cara a las próximas temporadas de receso escolar y fin de año

Zully Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), dijo que el objetivo principal de esta misión es incentivar la recepción de turistas nacionales en dos de las temporadas más importantes del año

"El trabajo de posicionamiento de ciudad no se detiene y para este workshop, le hemos solicitado a los prestadores de servicios turísticos llevar productos con tarifas muy atractivas, teniendo en cuenta que estas tres ciudades son los principales destinos emisivos del país", sostuvo Salazar

En total, en estas jornadas de promoción participan 160 agentes de viajes y 22 empresarios cartageneros. Los eventos iniciaron en Medellín, en el Hotel San Fernando Plaza, continuaron en el Hotel Marriott de Cali y finalizarán este viernes en el Hotel Bogotá Plaza

"Las caravanas las realizamos de la mano de Cotelco, Asotelca y de la revista La Agencia de Viajes (Ladevi), uno de los medios especializados en turismo más importantes de Colombia y Latinoamérica, con el fin de lograr que nuestra ciudad sea la primera opción para los viajeros nacionales como lo plantea el Plan de Desarrollo Ahora Si 2013-2015", dijo la Presidenta de Corpoturismo

En representación de Cartagena de Indias participan Centro Hotel, City Sight Seeing Cartagena, El Marques Hotel Boutique, Gema Tours, Hotel Almirante Cartagena, Hotel Atlantic Lux, Hotel Barahona, Hotel Bastion, Hotel Capilla del Mar, Hotel Caribe, Hotel Dann Cartagena, Hotel Hilton, Hotel Holiday Inn Cartagena Morros, Hotel Holiday Inn Express Bocagrande, Hotel Isla del Encanto, Hotel Las Américas, Hotel Playa Club, Hotel Radisson, Hotel Monterrey y Hotel Sonesta Cartagena.