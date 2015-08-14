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31 jul 2026 Actualizado 12:39

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Muere patrullero de la policía en Medellín después de intento de suicidio

El patrullero que llevaba seis años en la institución, se disparó con su propia arma de defensa.

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Después de estar varias debatiéndose entre la vida y muerte, las autoridades confirmaron que falleció esta tarde en una clínica de Medellín un patrullero que llevaba seis años en la institución

Según el Coronel John Jairo Rodríguez, Comandante operativo de la Policía Metropolitana, el joven una vez termino el turno intento suicidarse

"Un miembro de la institución se autolesiona. Él había terminado turno en horas de la madrugada, aproximadamente lleva seis años en la institución", confirmó el oficial

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que el patrullero se disparó con su propia arma de defensa

El hecho que ocurrió en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicado en el centro de Medellín, es materia de investigación. 

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