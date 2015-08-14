Alianza de IBM y el Grupo Crystal de Medellín fortalece tiendas virtuales

La empresa IBM y Grupo Crystal, de Medellín, crearon las tiendas virtuales de dos marcas propias: Punto Blanco y Baby Fresh, apoyadas en los buenos resultados que ha tenido la apertura de la tienda virtual de Gef, hace seis meses, con soluciones de IBM Commerce

Según los orientadores de estas organizaciones empresariales, la estrategia de e-commerce pretende ampliar sus ventas en el mercado regional de esta multilatina de origen colombiano, con presencia en México, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Perú

Con unas ganancias superiores a 400 millones de dólares anuales, Grupo Crystal ahora recurre a las soluciones de e-Commerce y de Analítica Digital de IBM para llegar y conocer a cada cliente, sus gustos y preferencias, y, de esta manera ofrecer una experiencia personalizada al consumidor

Hace siete años, Gef incursionó en el mercado digital y actualmente cuenta con siete canales digitales de interacción con sus clientes

“Debemos escuchar a nuestros clientes, para así poder responder a sus intereses y necesidades en tiempo real. Esto lo podemos lograr, si tenemos en cuenta que debemos habilitar canales apropiados para el consumidor de hoy. Tenemos un smartphone 22 de las 24 horas del día e invertimos 3,5 horas al día en redes sociales”, afirmó Ana Cristina Soto, Gerente de E-Commerce de Crystal

Destacó que “en menos de 6 meses, la estrategia generó más de 5 mil órdenes de compra, además de información de valor sobre nuestros clientes que antes no teníamos”

“El proyecto de e-Commerce de Crystal, es un proyecto innovador que marca la pauta en cuanto a la tendencia de crecimiento de estas soluciones en el mercado colombiano. Crystal es un excelente ejemplo de cómo la tecnología permite a las empresas conocer mejor a sus clientes y satisfacer las necesidades de compra de los consumidores”, asegura Ignacio Carou, Gerente de Software de IBM Colombia.