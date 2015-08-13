Rescatan minero artesanal secuestrado en Medellín

Mediante un operativo realizado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se logró la liberación de un hombre 27 años, dedicado a la minería artesanal y que fue secuestrado a principios de mes en el barrio Laureles

Según las autoridades, el minero fue plagiado por hombres pertenecientes presuntamente al combo “La Agonía” y estarían exigiendo 500 millones de pesos por su liberación

El General José Gerardo Acevedo, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que el oportuno aviso a las autoridades permitió el rescate del secuestrado y captura de los responsables

“Gracias a que la familia informa oportunamente al Gaula Metropolitano, pues se logra la liberación de la persona secuestrada y la captura de los dos sujetos que la tenían secuestrado. Por él estaba pidiendo 500 millones”, sostuvo el oficial

La Fiscalía confirmó que el Juez 40 penal municipal de Medellín, dictó medida de aseguramiento intramural contra los responsables del secuestro del minero

En lo corrido del año, la policía en el Valle de Aburrá de ha logrado rescatar ocho personas secuestradas. Además