Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Rescatan minero artesanal secuestrado en Medellín

Por el minero de Buriticá los captores exigían una suma de 500 millones de pesos.

Añadir Caracol Radio en Google

Mediante un operativo realizado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se logró la liberación de un hombre 27 años, dedicado a la minería artesanal y que fue secuestrado a principios de mes en el barrio Laureles

 Según las autoridades, el minero fue plagiado por hombres pertenecientes presuntamente al combo “La Agonía” y estarían exigiendo 500 millones de pesos por su liberación

 El General José Gerardo Acevedo, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que el oportuno aviso a las autoridades permitió el rescate del secuestrado y captura de los responsables

 “Gracias a que la familia informa oportunamente al Gaula Metropolitano, pues se logra la liberación de la persona secuestrada y la captura de los dos sujetos que la tenían secuestrado. Por él estaba pidiendo 500 millones”, sostuvo el oficial

 La Fiscalía confirmó que el Juez 40 penal municipal de Medellín, dictó medida de aseguramiento intramural contra los responsables del secuestro del minero

 En lo corrido del año, la policía en el Valle de Aburrá de ha logrado rescatar ocho personas secuestradas. Además  

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir