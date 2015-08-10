Por intimidaciones otro profesor de la Institución Educativa Vida para todos en el barrio Caicedo, en el centro oriente de Medellín, se retiró del colegio y está pidiendo ser trasladado a otro sector de la ciudad

Over Dorado Cardona, vocero de la Federación Colombiana de Educadores Fecode, conceptúo como preocupante esta nueva amenaza contra la vida del educador y le pide a la comunidad académica se solidarice con los docentes

“Desde el mes de julio donde se presentan hechos que son irregulares, en termino de nueve amenazas, dos coordinados, cuatro maestros, dos celadores y una secretaria. Esperamos que haya un tratamiento democrático a este hecho, en parte de las directivas del plantel y la secretaria de educación analizar con los maestros que es lo que vienen pasando aquí y no forzar una salida, en termino de que se tengan que ir todos los maestros”, afirmó Dorado Cardona

El vocero de Fecode explicó que los docentes han manifestado su interés por permanecer en el colegio y por eso esperan que las autoridades investiguen a fondo e identifiquen a los responsables

Las primeras indagaciones sobre la última amenaza apuntan al que el responsable es un estudiante, con quién se va a iniciar el dialogo, pero se ha reiterado que este caso sería independiente a las otras ocho amenazas

La comunidad marchóDespués de una reunión entre padres de familia, docentes y estudiantes, estos caminaron por las principales vías del sector y rechazaron todas las expresiones de violencia

Entre carteles y arengas exigieron respeto a la vida y le solicitaron a toda la comunidad solidaridad para poder ejecutar las actividades académicas normales y no afectar a mil 500 estudiantes.