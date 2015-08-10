Denuncian retención de congresista al oponerse a batida del Ejército

El representante a la cámara por el Polo Democrático Alternativo, Víctor Javier Correa Vélez, denunció la supuesta retención irregular y su traslado a la Cuarta Brigada del Ejército, en un procedimiento que calificó como “ilegal”

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El episodio ocurrió en la Avenida Las Vegas, en el sector conocido como Ciudad del Río, cuando el congresista se percató de que en un camión iban varios jóvenes de civil, conducidos por un grupo de militares, en un aparente caso de batida o reclutamiento de jóvenes para el Ejército

Según Fredy Gaviria, asesor del señor Correa Vélez, cuando el representante se subió al camión para dilatar un poco la operación mientras llegaban delegados de derechos humanos, el conductor del vehículo arrancó y se desplazó hasta la dirección de reclutamiento de la Cuarta Brigada, con el parlamentario dentro

En la Cuarta Brigada, el congresista de la oposición dialoga con los jefes de reclutamiento de unidad militar sobre las irregularidades cometidas con la supuesta batida de jóvenes en las calles de esta ciudad y la situación de los muchachos.--.-