'Popeye' ya no será testigo en juicio a Maza Márquez

El testimonio de John Jairo Velásquez, alias Popeye, estaba programado para este mismo lunes a las 2 de la tarde sin embargo la corte decidió cancelarlo por petición del abogado defensor del exdirector del Das, Miguel Maza Márquez, quien argumentó que no consideraba pertinente esta declaración

Además el abogado explicó que el exsicario del cártel de Medellín solo quería promocionar su último libro lo cual consideraba como injustificado

El testimonio de 'Popeye', que era considerado clave en este proceso, sería rendido vía teleconferencia y durante el mismo se esperaba que el exsicario revelara si existió o no alguna alianza entre el Das y Pablo Escobar para asesinar al líder liberal, Luis Carlos Galán, en 1989

Entre tanto, para esta misma semana sigue en pie la declaración en este juicio, los exjefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes se encuentran privados de la libertad en una cárcel de Estados Unidos.