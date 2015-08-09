La Policía del Departamento de Antioquia capturó en el municipio de Gómez Plata a Carlos Mauricio Castrillón Ortíz, alias “yiyo”, presunto integrante de la banda delincuencial del Clan Úsuga y señalado de asesinar a Jhon Alexander Pulgarín, reconocido gestor de paz y líder comunitario, además de ser persona internacionalmente protegida

El sujeto de 40 años era solicitado por el juzgado 20 penal de Medellín con función de control de garantías, mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado en persona internacionalmente protegida, homicidio en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas y munición de uso privativo de las fuerzas armadas

En el asesinato de Jhon Alexander Pulgarín también resultó herido un miembro de la Policía Nacional que ejercía la labor de escolta y tres personas más, entre ellos dos menores de edad

Según la Fiscalía, al momento de la captura, alias “yiyo” coordinaba la ejecución de homicidios selectivos y además controlaba el cobro de extorsiones y venta de estupefacientes en este municipio del norte del departamento

A alias “yiyo” se le dicto medida de aseguramiento en centro carcelario y fue trasladado a la penitenciaría del El Pedregal.