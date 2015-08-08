Trasladan a Bogotá a policía sobreviviente de accidente aéreo

A esta hora es trasladado el Subteniente de la Policía Nacional, Edgar Andrés Báez Quintero, a un centro hospitalario del interior del país, según lo confirmó el director de la Clínica Panamericana de Apartadó, Nicolás Suárez

“Ya salió de la clínica, ya lo están trasladando. No sé a cuál hospital, lo traslada la misma Policía Nacional, yo creo que se lo llevan para Bogotá pero no tengo certeza. El estado sigue siendo crítico, con quemaduras del 70 %, con una condición muy desfavorable, pero en las últimas 24 horas, mejoró de tal manera que pudo ser trasladado, porque no se podía, aunque el pronóstico sigue siendo reservado. Está entubado, está con respiración mecánica y no está consiente”, afirmó el médico Suárez El subteniente Edgar Andrés Báez, es uno de los dos sobrevivientes del accidente aéreo, del helicóptero Black Hawk de la Policía, en el Urabá antioqueño, donde murieron otros 16 policías

El uniformado de 23 años no había sido trasladado a Bogotá como su compañero por su crítico estado de salud, pero ante la estabilidad de sus últimas 24 horas se dio la autorización por parte de los médicos del centro hospitalario de Apartadó.