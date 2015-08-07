Policía sobreviviente a accidente de helicóptero sigue en estado crítico

Luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica, el subteniente Edgar Andrés Báez de 23 años de edad quien se encuentra en la clínica Panamericana de Urabá, Antioquia, continúa en estado crítico de salud, según el más reciente parte médico entregado por la institución de salud

Aunque se esperaba ser trasladado rápidamente y vía aérea a la ciudad de Bogotá, la Clínica Panamericana de Apartadó, explicó que por el estado crítico del subteniente Báez Quintero, ha sido imposible su remisión

“Informamos que el estado del paciente de 23 años de edad es crítico, con requerimiento de múltiples contusiones, aún no ha sido posible el traslado del paciente por su condición médica y su pronóstico continua siendo reservado”, señala el comunicado

Además aseguran en la misiva que el uniformado se encuentra conectado a un respirador artificial y hasta el momento no hay una significante recuperación del sobreviviente del accidente aéreo del helicóptero Black Hawk de la Policía

Es de recordar que Edgar Andrés Báez tiene quemaduras en más del 70 por ciento de sus partes inferiores por lo que su condición sigue siendo crítica y sus signos vitales inestables.