Condena a alias Fredy Colas es para evadir delitos en Colombia: Corpades

El director de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social- Corpades, Fernando Quijano, aseguro que la condena de 7 años por una corte del distrito de Boston, Estados Unidos en contra de Fredy Alonso Mira Pérez, alias “Fredy colas”, cabecilla de la denominada banda delincuencial “la oficina”, es una estrategia para evadir los delitos cometidos en Colombia

Al rechazar la poca actuación de la justicia colombiana en este caso, el señor Quijano expresó: “es vergonzoso para la justicia colombiana el hecho de que Estados Unidos emita condenas sobre personas que han actuado de forma criminal y violenta en Colombia, y que solo sean condenados por conspirar para ingresar cocaína y acá son consagrados criminales, pero viajan a Estados Unidos y la sacan barata”

Advirtió el Director de Corpades que pese a que Fredy Colas pertenecía a una banda delincuencial asociada al narcotráfico, conocida como la banda Caicedo, donde también estaba un reconocido delincuente conocido con el alias de El Gomelo, los fiscales o jueces no han adoptado ninguna decisión judicial en su contra, por lo cual en el país aún no existe una orden de captura

Es de recordar que a comienzos de este año alias “Fredy colas” se entregó a las autoridades norteamericanas y se dio a conocer que el delincuente tenía un preacuerdo con la DEA, en donde la sentencia proferida por el juez Douglas P. Woodlock, ordenó el decomiso de 4 millones de dólares y una multa de 25 mil dólares

Alias "Fredy Colas", nacido en Bogotá, fue incluido en la conocida Lista Clinton según el comunicado que divulgó el Gobierno de los Estados Unidos el 16 de septiembre de 2014, al considerarlo “un importante subjefe en la organización criminal conocida como 'la Oficina' ”.