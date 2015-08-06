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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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En el Valle de Aburrá se incrementan las fugas de presos con domiciliaria

La situación más crítica de fuga de presos con medida domiciliaria se evidencia en el municipio de Itagüí.

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El comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, general José Gerardo Acevedo Ossa, admitió que en Medellín y los municipios cercanos ha incrementado en lo corrido de este año la fuga de presos

 Según las estadísticas de las autoridades, durante requisas y controles en las calles, uniformados encuentran en promedio a la semana a dos y tres delincuentes con detención domiciliaria incumpliendo la medida

 “Toca admitirlo, es recurrente, si le dan la medida domiciliaria definitivamente no se cumple, si le colocan brazalete en igual forma, no se cumple, y hemos encontrado muchos delincuentes en estas circunstancias en la calle, libres”, reconoció el oficial

 Reveló que la situación más crítica de fuga de presos con medida domiciliaria se evidencia en el municipio de Itagüí, al sur del área metropolitana

 “Allí tenemos un monitoreo por parte de los cuadrantes y ya llevamos 102 recapturados de personas que tenían la casa por cárcel”, indicó el comandante

 La policía adelanta una propuesta que será presentada al Inpec, para que a través del sistema de seguridad 123, se pueda monitorear a las personas con prisión domiciliaria.  

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