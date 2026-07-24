Teherán dice que si EE.UU gasta los fondos iraníes congelados creará un precedente incendiario

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dijo este viernes que si Estados Unidos gasta fondos congelados de Teherán creará un precedente incendiario, en respuesta al plan anunciado por el presidente de EE.UU. Donald Trump de usar recursos persas bloqueados por Washington para cubrir los daños a buques y cargamentos en medio de la guerra en Oriente Medio.

A través de X, Araqchí advirtió que apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario, que devendría en un caos que no será ni bonito ni pacífico.

“Quienes celebren o se beneficien de tales fondos deberían recordar: una vez que los gobiernos normalicen la confiscación, los activos de nadie estarán seguros”, remarcó.

Trump amenaza con usar fondos iraníes

El comentario se produce horas después de que Trump anunciase -en un mensaje en su cuenta de Truth social-, que los daños ocasionados por Teherán a buques, cargamentos u otros bienes relacionados serán pagados con dinero iraní que se encuentre bajo control de Estados Unidos.

El republicano no detalló qué tipo de activos iraníes serían utilizados para cubrir los eventuales daños ni explicó el procedimiento legal para hacerlo.

Estados Unidos mantiene bloqueados activos y fondos vinculados al Gobierno iraní como parte de su régimen de sanciones contra Teherán, aunque no existe una cifra pública única sobre el total bajo control estadounidense. Las restricciones han limitado además el acceso de Irán a decenas de miles de millones de dólares en ingresos, según el Departamento del Tesoro.

El acceso a fondos iraníes bloqueados en el extranjero es un elemento clave del memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra. Fue firmado en junio por las partes y dado por terminado hace dos semanas por Trump, quien alega que la República Islámica no respetó lo pactado.

Aunque la mayoría de esos activos no están en EE.UU., las sanciones norteamericanas condicionan su acceso y un eventual desbloqueo ofrecería un alivio a una economía golpeada por sanciones y aislamiento.

Trump no descarta un ataque masivo

Previamente, Trump declaró que sopesa lanzar un ataque masivo contra Irán, asegurando que este sería más intenso que el del pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra actual tras un ataque conjunto con Israel.

En una breve entrevista telefónica con el postal Axios, el mandatario estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo Trump.

Nueva noche de ataques de EE.UU. a Irán

Por su parte, las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial.

Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del Este de EE.UU. (00:45 GMT del viernes), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

La campaña estadounidense busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de tensión creciente en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.