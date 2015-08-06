Expertos coinciden que difícilmente el helicóptero en Urabá fue derribado

Expertos en aviación del país aseguran que por las condiciones del terreno, el clima y la velocidad en la que volaba el helicóptero Blackhawk en zona boscosa en Urabá antioqueño, es muy difícil contemplar la posibilidad que se trate de un ataque

El consultor internacional de seguridad y aviación, coronel en retiro John Marulanda, en diálogo con Caracol Radio, precisó que Urabá es una zona complicada para volar por la densa vegetación y las condiciones climáticas

“La zona de Urabá es muy complicada para volar porque es selvática, es una zona de densa vegetación que también hace difícil las operaciones aéreas y por esa misma condición es una zona que ofrece mucha cobertura a los grupos ilegales armadas que actúan ahí”, anotó el experto

Frente al audio que circula en redes sociales, donde al parecer relatan un supuesto ataque con un tatuco, el señor Marulanda indicó que este tipo de artefactos son artesanales y no logran impactar a una aeronave con la velocidad en la que iba

“Los tatucos son armas artesanales sin ningún tipo de munición y apuntarle y darle a un helicóptero que va a 170 kilómetros, es decir, 120 nudos por horas, es muy difícil y además no solo que va a esa velocidad, sino que va a vuelo táctico”, consideró el coronel en retiro

Por su experiencia descartó la posibilidad de ataques con misiles o cohetes porque la misma cobertura de la vegetación dificulta el lanzamiento, entre tanto, expuso que se debe investigar si hubo alguna afectación con fusil

“Que haya sido impactado por un fusil, puede ser, es más fácil que lo haya impactado, pero el helicóptero puede sobrevivir a ello; que le haya pegado en rotor de cola, el helicóptero puede maniobrar con él averiado; que le haya pegado a una turbina y se genere incendio, el helicóptero tiene sistema para apagarlo y puede seguir volando”, puntualizó a Caracol Radio

Concluyó que de acuerdo a las hipótesis iniciales es muy difícil que el helicóptero haya sido atacado desde tierra, pero advierte que no se puede descartar de entrada la posibilidad por la presencia del Clan Úsuga en la zona, además de dos frentes guerrilleros de las Farc

Recomendó que se cumpla la investigación con la asesoría de los fabricantes de la aeronave para tener con mayor precisión detalles de las razones del accidente que terminó con la vida de 16 uniformados de la policía.