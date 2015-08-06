Alcaldía de Medellín pide a Tribunal aclarar fallo sobre parrillero en moto

La Alcaldía de Medellín anunció que a través de los equipos jurídicos de las secretarías de Seguridad y General, revisa el alcance del fallo y considera la viabilidad de solicitar al Tribunal Administrativo de Antioquia la aclaración del fallo que anuló el decreto que prorroga la prohibición de parrillero acompañante masculino en la ciudad

La Alcaldía de Medellín precisó que tras la fijación del edicto con el cual inicia la etapa de notificación del fallo, corren tres días hábiles, por lo cual este será desfijado el lunes, 10 de agosto

Caracol Radio conoció que con base en lo anterior, la prohibición se mantiene y solo perdería eficacia a partir del martes 11 de agosto de 2015, día en el cual la ciudadanía podría circular con parrillero hombre en moto, sin ninguna restricción

La Alcaldía explicó que según los derechos procesales que le asisten, al solicitar la aclaración del fallo, la medida que prohíbe el parrillero hombre en moto continuará vigente hasta tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia entregue un concepto aclaratorio de la decisión judicial

Anunció, además, que prepara un plan de choque y medidas de control a motociclistas con los organismos de seguridad para mantener la tendencia a la baja en los indicadores de diferentes delitos que atentan contra la vida y el patrimonio de los ciudadanos

“Nosotros como administración hemos sido notificados el día de hoy 05 – 08 del 2015 a las 8:00 de la mañana y el mismo será desfijado el 10 – 08 del 2015, donde se hace efectivo la decisión de acción de nulidad por parte del Tribunal”, dijo a Caracol Radio, Secretario de Seguridad de Medellín, Sergio Vargas Colmenares

Plan ParrilleroEl funcionario confirmó que con el fin de contrarrestar lo que sería un posible incremento en los delitos cometidos por motorizados, ya se tiene planeado y próximo a ejecución el Plan Parrillero

“Frente al tema de prevención y control, se dispuso de unos equipos especiales, combinados de policía nacional, Fiscalía General de la Nación, Unidades de Policía Especial de Movilidad, para sacar y enfrentar problemas en cada uno de los sectores de la ciudad, para hacer un barrido del Plan Parrillero, donde participarán equipos especializados, vinculando a los cuadrantes, estaciones y distritos de policía, para aumentar la capacidad de responder en una realidad de ciudad sin la medida de parrillero”, explicó el secretario de seguridad de Medellín a Caracol Radio

Según las autoridades, desde el 10 de agosto el Gobierno municipal se acoge a la decisión del Tribunal y queda derogada la prohibición de parrillero hombre en Medellín y da paso a un plan de choque contra el crimen en motocicleta con el Plan Parrillero