A otra cirugía fue sometido policía herido tras accidente en Urabá

Por las complicaciones en su estado de salud fue sometido a otra intervención quirúrgica el subteniente Edgar Andrés Báez de 23 años de edad quien se encuentra en la clínica Panamericana de Urabá, tras accidentarse en un helicóptero

Según el reciente parte médico, el uniformado tiene quemaduras en más del 70 por ciento de sus partes inferiores por lo que su condición es crítica y sus signos vitales inestables

“Requirió nueva intervención con lavado quirúrgico de heridas que al momento tolera sin complicaciones. En estos momentos no está estable sino que los signos vitales continúan irregulares por la misma complicación de las quemaduras. Continúa bajo pronóstico reservado”, detalló Janet Cristina Castaño, jefe medica de la Clínica Panamericana

El policía continúa en la unidad de cuidados intensivos y bajo cuidado especializado, por ahora se mantiene aislado de las visitas

Los médicos esperan que después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido hoy mejore sus condiciones y se logren estabilizar los signos vitales.