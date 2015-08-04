Sobrevivientes de accidente de helicóptero en Urabá a la espera de traslado

La policía nacional adelanta en estos momentos los trámites pertinentes para trasladar de la Clínica Panamericana de Apartadó a un centro asistencial especializado en Bogotá, a los dos uniformados de la policía que sobrevivieron al accidente del helicóptero en zona boscosa del Urabá antioqueño

Se trata del sargento Edgar Andrés Báez y el patrullero Juan Carlos Mesa, quienes ya fueron sometidos a una cirugía, pero según los médicos las condiciones de salud son bastantes delicadas por las quemaduras y las fracturas que sufrieron tras el siniestro de la aeronave

“Todavía están aquí en la clínica, pero la remisión depende básicamente de la aceptación de los pacientes por parte de la institución que los recibiría que eso lo está tramitando directamente sanidad policial, aquí se les esta brindado la atención, lo pacientes salieron de cirugía, uno está estable y otro está en cuidados intensivos”, detalló Janet Cristina Castaño, Jefe Médica de la Clínica Panamericana

Por ahora las condiciones de salud de los dos uniformados de la policía nacional tienen pronóstico reservado, incluso tienen restringidas las visitas

Se espera que una vez cumplidos los tramites entre las instituciones médicas, se pueda dar la orden de traslado de los únicos dos sobrevivientes del accidente en donde perdieron la vida 16 policías.