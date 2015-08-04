Fuerza Aérea en máximo alistamiento para apoyar rescate en Carepa

El comando aéreo de combate número 5 con sede en Rionegro activó los protocolos de seguridad con su Centro Nacional de Recuperación de Personal, para apoyar las labores de rescate de los 15 policías que murieron en el accidente Helicóptero Black Hawk, en zona rural entre los municipios de Carepa y Chigorodó en Antioquia

El comando dispuso 2 helicópteros tipo UH-60, uno de ellos Ángel, acompañado del grupo de búsqueda y rescate integrado por médicos, paramédicos y pararrescatistas que partieron desde el Comando Aéreo de Combate No. 5

Se indicó que las dos aeronaves y su tripulación ya se encuentran en el Aeropuerto de Los Cedros, en Carepa, listos para apoyar las labores de búsqueda y rescate de la tripulación del helicóptero accidentado