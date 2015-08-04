En Medellín va adelante Alonso y empate entre quienes lo siguen

El ex alcalde Alonso Salazar lidera la intención de voto para la Alcaldía de Medellín, de cara a las elecciones del próximo mes de octubre de 2015, según la encuesta Polimétrica de agosto, realizada para Caracol Radio y Red + Noticias, en asocio con Cifras & Conceptos

Este estudio muestra que tras Salazar hay un triple empate entre los candidatos Juan Carlos Vélez Uribe, Gabriel Jaime Rico y Eugenio Prieto y que el voto en blanco es alto, de 20%, lo que significa que hay indecisión entre una quinta parte de los electores

Según los resultados de Polimétrica en agosto, si las elecciones fueran mañana Alonso Salazar lograría el 20% de los votos; Juan Carlos Vélez Uribe, el 16%; Gabriel Jaime Rico, el 16% y Eugenio Prieto, igualmente el 16%. Luego aparece Federico Gutiérrez, con 5% y el voto en blanco, el 20%, mientras que no sabe o no responde el 7%

La encuesta señala que de los electores de Medellín, el 18% JAMÁS votaría por Salazar, el 9% por Gutiérrez, el 6% por Prieto y el 5% por Rico

Sobre el nivel de imagen favorable, Alonso tiene el 49%, Eugenio Prieto el 38%, Gabriel Jaime Rico el 38%, Juan Carlos Vélez Uribe el 38%, Federico Gutiérrez el 22% y Héctor Hoyos Meneses, el 15%. (VEA ANEXA LA ENCUESTA COMPLETA)La encuesta Polimétrica para Caracol Radio y Red + Noticias en alianza con Cifras & Conceptos fue realizada entre 2.780 personas mayores de 18 años que han votado al menos una vez durante los últimos cinco años. Se hizo mediante entrevistas cara a cara, entre el 29 de julio y el 2 de agosto

Del total de encuestados, 900 corresponden a Bogotá, 600 a Medellín, 400 a Bucaramanga, 500 a Cali y 380 a Barranquilla. El margen de error observado es de 4,5% en Bogotá, 5% en Barranquilla, 4,7% en Medellín, 4,5% en Cali y 4% en Bucaramanga (VER FICHA TÉCNICA)