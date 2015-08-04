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31 jul 2026 Actualizado 13:11

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En Medellín operan a una niña mordida por un perro en Remedios, Antioquia

La niña, de ocho años, permanece en el Hospital San Vicente Fundación atendida por expertos en cirugía plástica.

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De las graves lesiones que sufrió en su rostro y en la cabeza, se recupera en el Hospital Infantil de San Vicente Fundación, la menor de ocho años que fue atacada por un perro en zona rural del municipio de Remedios

 Según el director del Hospital infantil, doctor Juan Pablo Guerrero, la niña ingresó con lesiones en el cuero cabelludo, en una oreja y en la frente, pero se encuentra en buenas condiciones y ha recibido tratamiento con líquido intravenoso, vacuna antirrábica y analgésicos

 Ayer la menor fue llevada a cirugía y médicos expertos en cirugía plástica hicieron la sutura de las heridas, por lo que la niña continúa hospitalizada

 La menor fue atacada por el perro en la vereda El Salado, en el municipio de Remedios, pero no hay precisión sobre cómo ocurrieron los hechos

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