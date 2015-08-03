Alejandra Ochoa López fue elegida Señorita Antioquia 2015 - 2016

La joven Alejandra Ochoa López, de 21 años, fue elegida y coronada como nueva Señorita Antioquia, y representará a este departamento en el Concurso Nacional de Belleza en noviembre, en Cartagena.- La señorita Ochoa López nació en el corregimiento Sevilla, del municipio de Ebéjico, tiene 21 años y es Técnica en Hotelería, Turismo y Organización de Eventos, y en la actualidad cursa décimo segundo bimestre de Administración de Empresas en el CEIPA y se desempeña como modelo profesional

Tiene ojos color café, cabello, castaño oscuro, piel trigueña y mide 1.76 de estatura, y, según el concurso organizado por el canal Cosmovisión, sus medidas son 83-64-95, y tiene como pasatiempos hacer ejercicio, ir a cine y bailar

En una ceremonia privada, el Canal Cosmovisión, en el Hotel Dann Carlton Medellín, escogió del grupo de las 10 candidatas, los tres títulos de Princesa, Virreina y Reina de Antioquia

Como Virreina de Antioquia fue elegida Meliza Noreña Moreno, de 23 años y técnica en diseño de modas y modelo, y como Princesa del Departamento a Laura Catalina Bohórquez Toro, de 22 años, y estudiante de séptimo semestre de Negocios Internacionales, en la Universidad EAFIT. Además, se desempeña como Ejecutiva de Zona Franca en Plaza Mayor Medellín

El Jurado de Señorita Antioquia 2015 estuvo integrado por María Consuelo Gaviria Gómez, reconocida periodista de moda recordada por ser la directora y conductora del programa de televisión “Modos y Moda” emitido por Teleantioquia, y que en la actualidad hace parte del programa radial Sólo Para Mujeres de Múnera Eastman Radio; Frank Solano, personaje de la farándula Nacional y conductor del programa La Ventana de Caracol Radio y presentador de La Red, de Caracol Televisión. Finalmente,Pilar Luna Carrizosa, periodista y editora que integra el equipo de la Editorial Televisa Colombia como Directora Ejecutiva de las Revistas Infashion, Novias y Bodas, Vanidades, Cosmopolitan, Revista Like y TvyNovelas

La nueva Srta. Antioquia 2015 - 2016, Alejandra Ochoa López, de inmediato inicia una agenda con miras a su preparación al Concurso Nacional de Belleza, con el fin de devolverle al Departamento el título que desde 1996, con Claudia Elena Vásquez Ángel, ha sido esquivo para los Antioqueños

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