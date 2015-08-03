Autoridades de Medellín aplauden buen comportamiento en Feria de las flores

Las fiestas son para disfrutar y la petición de las autoridades de gozarse de la feria de las flores, sin alteraciones del orden público ha sido escuchada por propios y extraños, según el balance consoidado en el primer fin de semana de la programación ferial

El coronel Carlos Alberto Wilches Goyeneche, subcomandante policía metropolitana del Valle de Aburrá, reportó que en los tres primeros días de feria el balance es positivo, el refuerzo de más de mil 100 uniformados ha permitido un eficaz apoyo al control de pequeñas escaramuzas en los eventos masivos

"Tenemos un reporte positivo en materia de seguridad, convivencia y orden público. El comité operativo que se desarrolla diariamente con las organizaciones e instituciones, estamos evaluando precisamente el desarrollo de los días anteriores y para planificar los días posteriores, venimos dando un parte positivo; excelente en el comportamiento de los ciudadanos y turistas", resaltó el oficial

Mientras tanto, el Ejército Nacional desarrolla operativos de control en las vías del departamento por la llegada de turistas de diferentes partes del país

"Hemos recibido instrucción del gobierno nacional para desplegarnos de manera oficial por las vías primarias del departamento que vienen hacia la ciudad de Medellín, de tal manera que todos los viajeros puedan llegar con tranquilidad y disfrutar de esta feria", indicó el general Néstor Robinson Vallejo, comandante de la Cuarta Brigada de Antioquia

Durante el pasado fin de semana se desarrollaron eventos de masiva afluencia de pública como el programa Zona que suena (dedicado a los niños) en el Parque Norte; el Desfile de Chivas y flores por las principales avenidas de la ciudad; Fondas de mi tierra, en el Aeroparque Juan Pablo Segundo, el Parque cultural nocturno frente al edificio de EPM, entre otros

Este lunes en Medellín habrá diferentes actividades entre ellas el tablado popular en el barrio Doce de Octubre desde las seis de la tarde hasta la media noche y se vivirá el segundo día del Parque cultural nocturno en el Parque de los pies descalzos, que en esta oportunidad rendirá homenaje a las músicas del mundo.