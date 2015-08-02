Fuera de peligro el pianista de Salsa Papo Lucca: Sonora Ponceña

Al parecer después de sufrir un quebranto de salud, está fuera de peligro el pianista de Puerto Rico, Enrique Arsenio Lucca Quiñones conocido como Papo Lucca, de la Sonora Ponceña

El reconocido artista en el mundo de la salsa cumplía con una presentación en las fiestas del Cerro Quitasol en Bello, Antioquia, pero antes de la presentación tuvo que ser llevado a un centro asistencial

A través de la cuenta oficial de la Sonora Ponceña se publicó: “Yo estoy bien, solo fue un leve mareo, y mi manejador Ralph Cartagena se preocupó y me llevó al hospital, me practicaron estudios para descartar cualquier cosa, estoy en Medellín y estoy bien. Gracias por preocuparse, por su apoyo y sus oraciones siempre las necesitamos”

Según los organizadores del evento, el artista, hoy ícono de la música salsa en el mundo, venía sufriendo de quebrantos de salud, pero se encontraba en condiciones confortables para el show

Caracol Radio conoció que Papo Lucca fue llevado a una clínica en el municipio de Bello, norte del Área Metropolitana, donde recibió atención especializada, sin embargo, no entregaron un parte médico a la opinión pública de sus condiciones actuales por solicitud del artista

A través de las redes sociales el cantante antioqueño de salsa, Diego Galé escribió: “Amigos hoy nos unimos en oración por la salud de nuestro amigo y compañero PAPO LUCCA, valuarte de la música Salsa. Antes de iniciar su concierto sufrió un Infarto. En este momento acompañamos a su familia y a la Sonora Ponceña”

Aunque la agrupación musical ya dio un parte de tranquilidad, amigos, seguidores, familia y autoridades claman por el buen estado de salud del artista, uno de los más importantes del género de salsa.