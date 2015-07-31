Bajo cauca y nordeste son las zonas con más uso de mercurio en la minería

El secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, afirmó que el departamento es una de las regiones en el país, donde más se utiliza el mercurio para la explotación minera, en donde dos subregiones son las que ya reportan una situación complicada por la exposición de elemento químico

El titular de gobierno departamental expresó: “el tema del mercurio obviamente uno de los retos, ya lo hemos venido diciendo que hay regiones como ciertas regiones del Bajo Cauca, ciertas regiones del nordeste que tienen ya problemas del mercurio, fuentes de aguas contaminadas. El tema de la quema del mercurio que emite unos vapores que son realmente muy peligrosos y en algunos casos en los cascos urbanos se está dando esto”

Además, el funcionario aseguró que las secretarías de Minas y de Salud, con las autoridades como la Policía y la Fiscalía, vienen atacando el uso del mercurio en las actividades mineras y apoyando a las poblaciones que tienen problemas por la exposición de estos peligrosos minerales.- Dijo que muchas veces se utiliza por la dinámica de la región

“El mercurio desafortunadamente se utiliza en buena parte de los procesos de la explotación de minería ilegal e informal, entonces no es exclusivo ni de una región, ni de un tipo de minero”, insistió el señor Londoño Uribe

El Gobierno de Antioquia solicitó al presidente Juan Manuel Santos que, a través del Ministerio de Minas y Energía, impulse un nuevo proyecto de ley que regule la explotación minera, debido a que la actual legislación no ha logrado los resultados que se esperaban

“El mercurio hace parte de toda una dinámica ilegal e informal que genera destrucción del medio ambiente, de daños sociales, de ingresos ilegales a organizaciones criminales, por eso creo que lo más importante es revisar esa política contra la minería ilegal, esa nueva cruzada contra la minería ilegal, sobre cuál van hacer las normas porque se necesita cambiar la legislación, porque la actual no ayuda en ese sentido”, concluyó el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe

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