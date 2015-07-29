Colombiamoda: Bolsos de pescado, zapatos que alumbran, paredes de flores

La creatividad de los empresarios internacionales de los sectores textil, confección y marroquinería no tienen límites para innovar en la feria Colombiamoda, que se desarrolla en Medellín durante esta semana

Por ejemplo, desde Brasil la empresaria Maria Luzia Mosmann decidió traer sus bolsos y carteras hechas con la piel del pescado Piracuru, una especie que mide hasta 2 metros de largo y cuya piel es más resistente que la de un bovino

"No los podemos pescar. El gobierno comenzó a incentivar los criaderos para exportar la carne. Se empezó problema con la piel, que son lindas, y le pidieron usar a los criadores las pieles con cuidado para la producción de artículos y no las descartemos más. No es de consumo", indicó

A su turno, desde Cuenca, Ecuador llegaron con sombreros de paja toquilla hechos a mano en el vecino país, esto para conquistar el mercado de la moda de ambos géneros, de acuerdo con Gabriel Saul Finkelsztein Dorfzaun, gerente de Exportadora k. Dorfzaun S.A

"En Ecuador tenemos artesanos muy hábiles, que son muy talentosos, que llevan varias generaciones tejiendo sombrero. Creo que nosotros podemos competir con calidad, cantidad, servicio y diseño en Colombia", dijo la comerciante internacional

La moda de los colombianos no se queda atrás. El empresario Camilo Quintero, de la marca La mía libertá, incursionó en la feria con los estampados de flores y figuras tropicales a las paredes, para personalizar los espacios de una manera diferente, extrovertida

"Los elementos para intervenir las paredes los hemos usado inicialmente para nosotros en espacios comerciales donde nos presentamos, pero la gente nos ha llevado, y lo han dicho en esta feria, que los quieren para el consumo y nos ha llamado mucho la atención que las ferias no llevan a crear líneas nuevas", manifestó Camilo Quintero

En calzado, la diferencia que quieren hacer los portugueses y brasileños que llegaron al Pabellón de Moda para el Hogar. Anderson Melo, exporta manager de la firma brasilera Democrata Calcados habló sobre los zapatos livianos de estilo casual y elegante

"Son calzados hasta un 40 por ciento más livianos porque las suelas están hechas e Fylon, utilizado por marcas como Adidas, Nike, de calzados deportivos. Tenemos otra línea con suela de goma y piel de carnero de amortiguación por cámara de aire", detalló el señor Melo

También, de Portugal llegaron 15 empresas de calzado, cuero y marroquinería para alcanzar expectativas de negocios que aporten a la exportación del país ibérico, que para este año se calcula supere los 7 millones de euros