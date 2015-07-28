A Colombiamoda llegan las propuestas de víctimas de la violencia y reclusos

Las confecciones de las víctimas de la violencia y los uniformes diseñados por los internos de las cárceles, será una de las novedades que llevarán los pequeños y medianos confeccionistas a la feria Colombiamoda 2015, que abre sus puertas este martes en Medellín.

Se trata de propuestas en tendencias de moda en jeans y uniformes, como una de las novedades con la que llega por tercer año consecutivo los empresarios del Centro Mundial de la Moda (Cedemoda), según su directora ejecutiva, Diana González.

"Tendremos otra novedad como es la marca Crisálidas que son de las personas que pertenecen a la Unidad de Reparación de Víctimas, donde ellas tejerán sueños y cómo a través de la moda han trascendido. Además, Libera que es hecha por los internos de las cárceles del país, donde quieren mostrar su potencial en el tema de dotación", confirmó la señora González, a través de Caracol Radio.

Como esas dos empresas, unos 70 expositores de los pequeños y medianos confeccionistas participarán en el pabellón de Moda para el Mundo, el cual tendrá un espacio de 1.100 metros cuadrados. Durante los tres días esperan superar las oportunidades en negocio un 30 por ciento más que en 2014.

"Las expectativas es tener u 20, 30 por ciento de crecimiento de las ventas, diferente a las del año pasado. Tendremos un tema del acceso a mercados internacionales, que es lo que le apostamos, ser productores para ventas por catálogo y ser más visibles", manifestó a Caracol Radio la directora de Cedemoda.

Marcas infantiles y norcoreanas también harán parte de la muestra. Actualmente Cedemoda agrupa a 148 empresas corporadas y 178 adscritas a los sectores de la confección, textil y afines.