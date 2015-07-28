Se abre el telón de la Semana internacional de la Moda en Medellín

Medellín

El presidente Juan Manuel Santos y su equipo económico encabezarán este martes la instalación oficial de la Semana de la moda Colombiamoda, la feria de las confecciones y moda más importante de América latina, cuyas exhibiciones y pasarelas se abrieron la víspera con la presentación de las propuestas de la consagrada diseñadora Francesca Miranda.-

La feria Colombiamoda espera la participación de 11 mil compradores, más de mil 500 de ellos del exterior, entre quienes se consolidarían negocios por más de 306 millones de dólares.

Este año Procolombia trae una delegación de 679 compradores de más de 450 empresas de seis países, el 52% de los cuales son PRIMÍPAROS en esta feria.

Hasta el momento se ha detectado que la tendencia es la búsqueda de productos como vestidos de baño, ropa interior, uniformes y ropa casual, que son los más solicitados y apetecidos por los visitantes y compradores internacionales.

Los pabellones tendrán 600 expositores, habrá 30 pasarelas con 400 modelos y, en el pabellón del conocimiento están programadas 26 conferencias de emprendimiento, con las mayores novedades en propuestas, mercadeo.

La gran novedad este año será el pabellón dedicado a los niños en el que estarán 44 empresas colombianas, y algunas marcas que muestran hoy trayectoria internacional.

Francesca Miranda, “Alusinante”

Anoche, en las instalaciones del coliseo deportivo Iván de Bedout, se desplegó la pasarela inaugural, en la que la consagrada diseñadora barranquillera Francesca Miranda presentó su propuesta denominada Alusinante…

Presentó 35 trajes femeninos en los cuales evocó la elegancia, el lujo y la alegría de la mujer en diferentes momentos de su vida.

Los espectadores apreciaron una línea exclusiva de novias, con la que esta diseñadora ha conquistado mercados en Estados Unidos, Japón, China, Canadá y Singapur.

A las 6 de esta tarde, la Miss Universo Paulina Vega, hará parte del desfile de Fallabela en Plaza Mayor, en una pasarela que pretende destacar las tendencias de los años 70 y el renacimiento para la temporada otoño – invierno.