Futbolista colombiana fue detenida, al parecer, con drogas en China

Medellín

La futbolista antioqueña Juliana López, integrante del equipo Las Divas del Fútbol de Medellín, fue detenida en un aeropuerto de China, al parecer, por transportar una droga dentro de su equipaje.

El director general de Las Divas del Fútbol, Alejandro Duque Giraldo, le confirmó a Caracol Radio que desde hace una semana la joven fue detenida por las autoridades chinas en el terminal de Guangzhou, pero que hasta ahora se desconoce su situación judicial.

“El día miércoles fue la última comunicación que ella tuvo con la familia. Hizo una escala en Francia para ingresar a China y desde ahí se perdió la comunicación con ella (…) la familia pudo comunicarse con el cónsul quien les ayudó a informales que ella había ingresado a China y que había sido detenida que porque llevaba una sustancia alucinógena en un PC”, precisó el director del equipo deportivo.

Juliana había viajado a China para comprar accesorios como bolsos, vestuario para revenderlos en Medellín. Para sus familiares y conocidos es una situación que los tiene consternados, por el futuro incierto de la joven estudiante de 22 años de edad.

“Para nosotros ha sido muy tristes porque es una de nuestras referentes, es la líder del grupo, una niña muy sana, que es modelo, presentadora. Realmente muy consternados todos, el grupo, todo el mundo que la conoce”, añadió el señor Duque Giraldo.

Para el próximo sábado se espera que el equipo de fútbol desarrolle una actividad para recolectar fondos y así permitir que la familia viaje hasta China con un abogado para apersonarse de la situación.

Al evento fueron convocados cantantes, actores y artistas locales quienes se unirán a la recolecta.