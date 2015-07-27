La Fiscalía inició proceso de identificación del terreno de La Escombrera

Con una ceremonia simbólica inició el proceso de búsqueda de un número indeterminado de personas que estarían en La Escombrera, comuna 13 de Medellín y quienes fueron víctimas de desapariciones por parte de grupos armados que operaban en la zona

Gustavo Andrés Duque Serna, Fiscal 91 de Justicia Transicional, explicó que esta semana se va a verificar las condiciones del terreno para después hacer las operaciones con maquinaria pesada y posteriormente con mano obrera

“Empezamos el acto simbólico de las víctimas, se está adecuando el lugar porque como ustedes saben, estos terrenos son escombros para que en los próximos días se inicien las excavaciones, los primeros 20.000 metros cúbicos de tierra, para después la labor manual del grupo de criminalística en esos 4 mil metros donde hay restos humanos”

A partir de este momento la Fiscalía trabajará en la recolección de pruebas y la búsqueda de los cuerpos para continuar con las investigaciones que siguen abiertas por el centenar de desaparecidos de la comuna 13, San Javier, de Medellín

“El trabajo está encabezado por los antropólogo, es revisar la tierra y sus componentes, con herramientas, totalmente con brochas, minuciosamente, para encontrar lo que estamos buscando. Podemos encontrar fragmentos de cuerpos, huesos y dientes”

El primer polígono está compuesto por 24.000 metros cúbicos de tierra en 3.713 metros cuadrados.