Luego de más de 13 años, el gobierno de Medellín y la Fiscalía General de la Nación comenzara hoy el proceso de excavación, búsqueda y exhumación de desparecidos en el sector la Escombrera, de la Comuna 13, un plan que durará unos cinco meses

La directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, Ana Caterina Heyck Puyana, explicó que se han hecho estudios detallados para poder iniciar esos trabajos

“El proyecto nos ha requerido una labor previa, pero inicia oficialmente la próxima semana el proyecto de prospección arqueológica con fines judiciales, va tener cinco meses. Este proceso tiene un componente judicial y es avanzar a la par en los procesos penales relacionados con esas exhumaciones”, explicó la funcionaria judicial

El punto identificado y demarcado para comenzar los trabajos inicio tiene 3.713 metros cuadrados, de donde las autoridades han determinado que deberán evacuar unos 24 mil metros cúbicos de tierra y escombros

“En una zona se han determinado tres anillos, polígonos versiones de postulados, análisis de ingeniería, porque en otros sitios no fue viable por riesgos, sobre esta labor con una excavación mecánica de conformidad a todos los protocolos y cuidado, con permanente inspección de expertos en criminalística, labor manual remover 24 mil metros cúbicos de tierra. Se trabajará de 8 de la mañana a 4 de la tarde”, afirmó la señora Heyck Puyana

En la exposición del estudio presentado por la Alcaldía y expertos de la Fiscalía, señalaron además que el segundo polígono tiene más de 7 mil 700 metros cuadrados de donde se extraerán 15 mil metros cúbicos del material y el tercer sitio tiene 8.489 metros cuadrados y 65 mil metros cúbicos

Las víctimas resaltaron y celebraron el anuncio de la búsqueda de sus familiares desaparecidos, sin embargo, pidieron protección y, además, que se aceleren los procesos penales por estos hechos que ocurrieron en el año 2002

Para esa época operaban los grupos paramilitares Bloque Cacique Nutibara, Bloque Metro, Milicias Armadas del Pueblo y las guerrillas del ELN y las Farc, que luego de varios enfrentamientos en esta zona del occidente de Medellín quedó con el mando el Cacique Nutibara

De estos enfrentamientos habrían quedado unos 100 cadáveres sepultados en esta zona de la Escombrera, donde alias Móvil 8 garantiza 50 personas sepultadas y alias don Berna reportó 100 fosas con 300 personas que fueron asesinadas y desaparecidas