La diseñadora barranquillera Francesca Miranda abrirá hoy Colombiamoda

La experiencia, creatividad y elegancia de la famosa diseñadora colombiana Francesca Miranda se verá este lunes en la pasarela inaugural de la edición número 26 de Colombiamoda

La pasarela denominada “alusinante” tendrá 35 trajes femeninos en los cuales se evocará la elegancia, el lujo y la alegría de la mujer en diferentes momentos de su vida

Los espectadores, podrán ver una línea exclusiva de novias de la barranquillera con la que ha conquistado mercados en Estados Unidos, Japón, China, Canadá y Singapur

“Alusinante con s porque separamos el sí de alucinante, cuando las personas que se han casado y han dicho sí, es algo tan importante para la novia y el novio que empiezan a alucinar en ese momento, vamos a ver en la pasarela una novia con 35 alucinaciones de 35 momentos que han marcado su vida”, explicó la diseñadora en diálogo con Caracol Radio

El desfile contará con más de 30 modelos, cinco de ellas, internacionales, quienes lucirán vestidos construidos con telas drapeadas, bordadas y con pinturas especiales

“Llevamos seis meses trabajando, probando y estos últimos 15 días han sido los más importantes porque todo en papel es una cosa, pero lo más difícil es la creación”, confesó la Señora Miranda

El primer desfile de Francesca Miranda en Colombiamoda fue en el año 1995, cuando su trabajo era dedicado al diseño masculino

Con el desfile inaugural despega la edición 26 de Colombiamoda que abrirá al público las puertas este martes 27 de julio con más de 600 expositores, 11 mil compradores y 30 pasarelas.