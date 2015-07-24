Colombiamoda llega en medio de un dólar caro que genera contrastes

La semana de de moda más importante del país, Colombiamoda, llega a Medellín con un panorama inquietante para algunos empresarios del sector textil y confección debido a los costos de la importación de productos e insumos, pero para los empresarios exportadores es un buen momento para aumentar sus negocios en el exterior

Así lo explicó la directora del Clúster textil–confección, Luz Mercedes Mejía, quien puntualizó que el comportamiento del dólar en los últimos días inquieta al sector, si se tiene en cuenta que son más los importadores de insumos que las empresas que se dedican a vender sus productos, fuera del país

Según las cifras conocidas, las exportaciones del sector han caído 6,8 por ciento en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del año anterior

“Podemos hacer dos miradas al sector, una mirada optimista porque el dólar ha favorecido a algunos empresarios, pero es innegable que las exportaciones cayeron dramáticamente en el primer trimestre, el tema de hilaturas se mantuvo igual con la tendencia de los dos años anteriores, pero los otros eslabones de la cadena decayeron, el alza del dólar favorece a algunos para exportar, pero los importadores de insumos los ha aporreado mucho”, sostuvo la líder del clúster

En Colombiamoda, los empresarios pedirán al gobierno su colaboración en esta difícil situación que enfrentan algunos empresarios por el alza del dólar

El sector textil – confección – moda representa actualmente el 6.4 del producto interno bruto en el departamento de Antioquia.