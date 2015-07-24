Concejo de Itagüí negó proposición para honrar memoria de Carlos Gaviria D.

Como desafortunado calificó el concejal de Itagüí, Carlos Andrés Cardona, la decisión del Concejo Municipal, de votar negativo al Proyecto de Acuerdo que buscaba rendir un homenaje a la memoria del fallecido exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz

“Es muy desafortunado que el Concejo de Itagüí no pueda honrar la vida y obra del maestro Carlos Gaviria Díaz, un insigne ciudadano que nos dejó un importante legado sobre la ética y la política en nuestro país”, afirmó a Caracol Radio el concejal Cardona

Además, se apartó de los argumentos expuestos por el concejal ponente de la Comisión tercera, Alfonso María Valencia Duque

“(Son) unos argumentos muy pobres: expresa el ponente del acuerdo, dice que hay mucho reconocimientos en el Concejo, en donde yo observo cinco menciones de reconocimientos que se hacen. Me parece un argumento pobre, debido a que el propósito era tan sencillo como de reconocer a los libres pensadores, a quienes trabajan por la comunidad y reconocer a quienes trabajan por los derechos humanos”, declaró el político a través de Caracol Radio Reveló que en la carta enviada para expresar la negativa puede leerse: “ya son bastantes condecoraciones y exaltaciones creadas por el Concejo de Itagüí, por lo que no se considera conveniente incrementar su número”

Este proyecto de Acuerdo buscaba resaltar la labor de hombres y mujeres sin distingo de edad, que a nivel municipal sobresalieran por la labor realizada en las aulas, barrios y comunas del municipio, y resaltaran por sus actos en la defensa de la libertad de pensamiento, de la autonomía, la democracia y los Derechos Humanos

Los miembros de la Comisión que votaron para que el acuerdo fuera archivado fueron los concejales Juan Andrés Caro Sánchez, Norberto Gaviria Álvarez, Zulma del Socorro Ocampo Montoya y Alfonso María Valencia Duque, quien firmó la ponencia que negó la distinción al maestro Carlos Gaviria Díaz, expresidente de la Corte Constitucional