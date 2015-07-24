Luego del positivo balance entregado sobre el platón de protesta efectuado esta semana en más de 700 clínicas y hospitales públicos y privados de 17 departamentos del país en defensa de la salud de los colombianos, se anunció otra jornada de protesta para el próximo miércoles, 29 de julio a partir de las 7 y 30 de la mañana

El anuncio del Ministerio de Salud y Protección Social de inyectar 1.5 billones de pesos para sanear las finanzas del sector salud, una decisión que las clínicas y hospitales consideran importante pero que no suficiente para solucionar el problema

Por ello, la mayoría de clínicas y hospitales públicos y privados mantienen firmes en el clamor por el pago de la deuda que asciende a más de 12 billones de pesos en todo el país y por una reforma estructural al sistema de salud, por ser una situación cíclica que exige soluciones radicales

Indicaron que el Plantón por la Salud de los colombianos es el inicio de una serie de acciones de los hospitales y clínicas del país en defensa de la salud de todos, a la espera de soluciones nuevas y efectivas

Reiteraron su advertencia de que sin recursos, las instituciones hospitalarias no podrán atender pacientes, ni pagar obligaciones con proveedores y colaboradores, entre otras, y no tendrán como garantizar espacios para el desarrollo de la academia

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