Liliana Rendón Roldán renuncia al Centro Democrático

La ex senadora Liliana Rendón Roldán anunció esta tarde su renuncia al Centro Democrático, luego de que ese grupo político no respondiera a su solicitud formal para llevar a cabo su inscripción y tras ser notificada por parte de la Registraduria que es necesario el documento físico que otorga el aval para realizar su inscripción como candidata a la Gobernación de Antioquia por dicho movimiento

En un comunciado expedido esta tarde señala :”En consecuencia me siento en el compromiso de informar a mis seguidores y al pueblo Antioqueño, que luego de analizar todo lo que ha acontecido con mi candidatura y mi permanencia en el Centro Democrático, he decidido presentar mi renuncia irrevocable al movimiento Centro Democrático, lo cual sustento dados lo hechos que bien se conocen y en especial por que me debo acoger a unos valores fundamentales; Coherencia y lealtad”

Señala en el pronunciamiento que permanecer en ese Movimiento significaría ir en contra de sus valores y anuncia a sus amigos y seguidores que en los próximos días les estará orientando como va a continuar avanzando en su propuesta política por una Antioquia social, justa y segura

La exsenadora Liliana Rendón había calificado la decisión del Centro Democrático de negarle el aval para aspirar a la Gobernación de Antioquia como una “bellaquería muy grande”

Se conoció además esta tarde, que Andrés Guerra sería el candidato del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia.