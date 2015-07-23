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31 jul 2026 Actualizado 13:31

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Liliana Rendón Roldán renuncia al Centro Democrático

Andrés Guerra sería el candidato de esa colectividad a la Gobernación de Antioquia.

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La ex senadora Liliana Rendón Roldán anunció esta tarde su renuncia al Centro Democrático, luego de que ese grupo político no respondiera a su solicitud formal para llevar a cabo su inscripción y tras ser notificada por parte de la Registraduria que es necesario el documento físico que otorga el aval para realizar su inscripción como candidata a la Gobernación de Antioquia por dicho movimiento

 En un comunciado expedido esta tarde señala :”En consecuencia me siento en el compromiso de informar a mis seguidores y al pueblo Antioqueño, que luego de analizar todo lo que ha acontecido con mi candidatura y mi permanencia en el Centro Democrático, he decidido presentar mi renuncia irrevocable al movimiento Centro Democrático, lo cual sustento dados lo hechos que bien se conocen y en especial por que me debo acoger a unos valores fundamentales; Coherencia y lealtad”

 Señala en el pronunciamiento que permanecer en ese Movimiento significaría ir en contra de sus valores y anuncia a sus amigos y seguidores que en los próximos días les estará orientando como va a continuar avanzando en su propuesta política por una Antioquia social, justa y segura

 La exsenadora Liliana Rendón había calificado la decisión del Centro Democrático de negarle el aval para aspirar a la Gobernación de Antioquia como una “bellaquería muy grande”

Se conoció además esta tarde, que Andrés Guerra sería el candidato del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia.

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