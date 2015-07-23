Empieza la venta de boletas para palcos del Desfile de Silleteros 2015

Desde las 8:30 de la mañana, el próximo lunes 27 de julio se pondrán a la venta las boletas para los palcos de la edición No. 58 del Desfile de Silleteros, la cuales tendrán un costo de $77.000

Estas se podrán adquirir en los puntos Tu Boleta del país y en www.tuboleta.com, o en la línea 444 41 44, y solo se venderán dos boletas por cliente

6.000 boletas, disponible hasta agotar existencia, estarán a la venta para el público en general, buscando que la participación de la ciudadanía en este evento sea cada vez más amplia

El recorrido del Desfile de Silleteros iniciará este año en la Avenida Regional hacia el Edificio EPM, voltea en San Juan, toma la Avenida del Ferrocarril, Plaza Mayor y llega al Teatro Metropolitano, para un total de 2.4 kilómetros