Habla mujer que aparece en vídeo golpeando un policía

La abogada oriunda de Medellín dice que es víctima de persecución por parte de la Policía.

Leticia Amparo Guzmán Tamayo es la mujer que aparece en un polémico video que circula en las redes sociales donde se ve cómo esta abogada de profesión golpea a un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá en el barrio Galán de localidad de Puente Aranda, ella explicó lo sucedido

"Cortaron el vídeo donde yo me estaba defendiendo de ellos porque ellos me golpearon me tiraron al piso y eso si no lo mostraron", manifestó

La abogada también respondió a una serie de acusaciones de la policía donde la incriminan en toda serie delitos menores como daño en bien ajeno, estafa y hurto de menor cuantía, ya que registra anotaciones en Antioquía y Cundinamarca por desórdenes públicos

"No hay abogado que no tenga anotaciones porque muchos clientes lo denuncian a uno porque supuestamente uno no hizo bien su trabajo, no tengo antecedentes penales, no tengo ninguna condena", explicó

Por su parte, la Policía Nacional dice que demandará a esta mujer por agresión a servidor público.