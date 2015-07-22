Crisis financiera de la salud en dos meses afectaría gestión de hospitales

En medio de protestas en 121 clínicas y hospitales de Antioquia, líderes del sector, advirtieron al gobierno nacional que si no inyecta de inmediato recursos económicos suficientes para mitigar la crisis financiera, en dos meses habrá problemas en las operaciones de las entidades públicas y privadas que prestan el servicio de salud

Así lo aseguró el doctor Julio Ernesto Toro Restrepo, director general del hospital San Vicente Fundación, quien explicó que por ahora hay efectos negativos con los proveedores, pero aún ‘enfermedad económica’ no ha afectado la atención a los pacientes

“Si las cosas siguen como están mantenemos con dificultades, pero prestando el servicio, si esto se agrava en un término de dos meses habrá problemas realmente operativos (…) Lo que queremos advertir es que esta crisis puede ahondarse y generar un verdadero perjuicio. La gente está angustiada y preocupada porque ve que se avecina una problemática supremamente delicada”, sostuvo el doctor Toro Restrepo

Reiteraron que los anuncios del ministerio de salud son paños de agua tibia con un plan de choque insuficiente que no alcanza a aliviar la crisis que se está viviendo

“Es que cuando a nosotros (Hospital San Vicente) nos deben 250 mil millones de pesos, a nosotros solamente, un billón de pesos alcanza para cuatro entidades de este tipo… ¿Y las demás?”, consideró el director general del hospital San Vicente Fundación

Aunque hay una reciente reforma proponen se revise el sistema de salud a fondo y contemplar nuevas medidas porque “un sistema que no se puede financiar, no se puede sostener”, si se tiene en cuenta que actualmente “con los dineros disponibles no alcanza para las coberturas que se ofrecen”