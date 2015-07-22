Clínicas y hospitales en Antioquia clamaron por giro inmediato de recursos

Como se tenía previsto, entre las siete y media y las ocho de la mañana en los hospitales de país, decenas de empleados de centros médicos y hospitalarios de Medellín hicieron plantones por el derecho a la salud de los colombianos, mediante concentraciones en las sedes por las deudas que tienen las EPS con ellos

Uno de los sitios de mayor concentración en Medellín fue la Clínica Soma, en el centro de Medellín

El director médico de la clínica Soma, Juan Carlos Aguirre Martínez, explicó a Caracol Radio que los recursos por 1.5 billones anunciados por el gobierno nacional, sin insuficiente para la deuda que alcanza hasta los 12 billones

"Estamos realizando un plantón por el derecho a la salud del pueblo colombiano por que existe una crisis financiera en el sector, la última cifra que se maneja es que se nos adeuda a las clínicas hospitales públicos y privados del país 12 billones, cuando hay una inversión únicamente de 1.5 billones de pesos no son recursos suficientes que nos permitan prestar un servicio adecuado de salud", precisó el médico Aguirre Martínez

Reconoció a Caracol Radio que la Clínica Soma tiene las mismas dificultades de muchas organizaciones de salud debido a la falta de recursos para pagar a proveedores y colaboradores, lo cual reduce la capacidad de atención del centro hospitalario

"Actualmente a la clínica Soma nos adeudan 30 mil millones de pesos; eso nos está generando dificultades al pago de nuestros proveedores y por supuesto no estamos teniendo los insumos necesarios para prestar un adecuado servicio de salud. Es importante aclarar que en ningún momento se está parando los servicios de la clínica, o sea se está prestando el servicio de urgencias, hospitalización, consulta externa y cirugía", insistió el directivo de la clínica Soma a través de Caracol Radio

El plantón se desarrolló en absoluta calma, en el cruce de la Oriental con La Playa. Los trabajadores de la salud aprovecharon el semáforo en rojo para hacer visibilizar sus problemáticas, pero en ningún momento causaron traumatismos a la movilidad de la zona