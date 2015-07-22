El 29 de julio comenzará a operar segunda aerolínea venezolana en el país

Esta es la segunda compañía venezolana en entrar en operaciones al Aeropuerto El Dorado de Bogotá, y busca estrechar las relaciones con un nuevo vínculo comercial entre los dos paísesEl presidente ejecutivo de la Aerolínea, Jorge Añez, dijo “esta es una oportunidad para los países hermanos, la cual disminuye la presión entre ambas naciones, incentivando el mercado comercial, empresarial, e inclusive, intercambio cultural y turístico”

De acuerdo con el vicepresidente de turismo de Procolombia, Enrique Stellabatti, la llegada de nuevos turistas aportará al sector hotelero y de servicios en Colombia.Señala, que en los últimos cinco meses, los viajeros venezolanos en Colombia han aumentado en un 35,5% y se espera que en este año el porcentaje se eleve con la entrada de la nueva aerolínea.