Alcalde de Medellín hablará en El Vaticano de cambio climático y esclavitud
Los alcaldes invitados por Papa aportarán al debate de la Encíclica del Papa Francisco sobre estas dos temáticas.
Desde hoy, el Alcalde de Medellín Aníbal Gaviria participará en compañía de varios alcaldes del mundo, en Roma, en un debate a la Encíclica del Papa Francisco Laudato si
El evento que durará dos días, mostrará el compromiso de las ciudades como Medellín, con respecto a dos temas y que serán expuestos en Ciudad del Vaticano: cambio climático y esclavitud moderna
El Alcalde Gaviria Correa fue invitado por la Santa Sede, donde se busca el compromiso de las ciudades en la erradicación de la explotación y tráfico de personas o trabajo forzado, en la lucha contra el cambio climático y aportar a la aplicación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Además de este evento, el señor Gaviria Correa participará en el Simposio especial sobre Prosperidad, Personas y Planeta en las ciudades: Alcanzando el desarrollo sostenible en nuestras ciudades, que se hará mañana 22 de julio y que organizan la Pontificia Academia de las Ciencias y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas
El alcalde Aníbal Gaviria será panelista en la sesión “Inequidad urbana, desarrollo humano e inclusión social”, que será presidida por el director ejecutivo de ONU Hábitat, Joan Clos, y también expondrán los mandatarios locales de Estocolmo, Suecia, San José, Estados Unidos, Acra, Ghana y Libreville, Gabón
Mientras el Alcalde Aníbal Gaviria cumpla con estos compromisos, fue designado como alcalde encargado, el vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad, Jesús Arturo Aristizábal Guevara.--.-