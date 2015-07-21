Alcalde de Medellín hablará en El Vaticano de cambio climático y esclavitud

Desde hoy, el Alcalde de Medellín Aníbal Gaviria participará en compañía de varios alcaldes del mundo, en Roma, en un debate a la Encíclica del Papa Francisco Laudato si

El evento que durará dos días, mostrará el compromiso de las ciudades como Medellín, con respecto a dos temas y que serán expuestos en Ciudad del Vaticano: cambio climático y esclavitud moderna

El Alcalde Gaviria Correa fue invitado por la Santa Sede, donde se busca el compromiso de las ciudades en la erradicación de la explotación y tráfico de personas o trabajo forzado, en la lucha contra el cambio climático y aportar a la aplicación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Además de este evento, el señor Gaviria Correa participará en el Simposio especial sobre Prosperidad, Personas y Planeta en las ciudades: Alcanzando el desarrollo sostenible en nuestras ciudades, que se hará mañana 22 de julio y que organizan la Pontificia Academia de las Ciencias y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas

El alcalde Aníbal Gaviria será panelista en la sesión “Inequidad urbana, desarrollo humano e inclusión social”, que será presidida por el director ejecutivo de ONU Hábitat, Joan Clos, y también expondrán los mandatarios locales de Estocolmo, Suecia, San José, Estados Unidos, Acra, Ghana y Libreville, Gabón

Mientras el Alcalde Aníbal Gaviria cumpla con estos compromisos, fue designado como alcalde encargado, el vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad, Jesús Arturo Aristizábal Guevara.--.-