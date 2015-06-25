Economía

Gonzalo Jara repite falta: en 2013 tocó las partes íntimas de Luis Suárez

El chileno, que está en el ojo del huracán por haber provocado a Edinson Cavani, ya había cometido una falta similar.

Durante las eliminatorias sudamericanas al Mundial Brasil 2014, Luis Suárez le pegó un golpe al chileno Gonzalo Jara, pero algunas cámaras de televisión captaron la razón de la agresión: Jara le había tocado los genitales

  Dos años después, en el marco de la Copa América Chile 2015, Jara también capta la atención del mundo del fútbol: fue el que provocó la expulsión del uruguayo Cavani en el partido por los cuartos de final del torneo, después de tocarle el trasero

La Conmebol anunció que abrirá un expediente disciplinario contra el defensor por dicha provocación. El viernes se conocería la sanción.

