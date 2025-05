Se incrementará pie de fuerza en San Andrés: Santos

El presidente Juan Manuel Santos confirmó que se realizó un Consejo de Seguridad en la isla de San Andrés, luego de varios hechos de orden público, en los que varias personas han resultado afectadas. “Allá se ha presentado el asesinato de un joven, hirieron a otro, un argentino el día de ayer, un asesinato, un atraco, un acto de violencia es demasiando y no se puede tolerar y se debe combatir y allá vamos a aumentar el pie de fuerza”, afirmó el jefe de Estado. Los hechos que se registraron en los últimos días han generado intranquilidad no solo entre los habitantes, sino también entre los turistas que asisten a la isla. Según el mandatario, “San Andrés no debería tener ni bandas criminales, ni gente armada, porque allá es una isla, donde debe haber facilidad para combatir esas bandas criminales”. Por todo lo anterior el presidente Santos entregó instrucciones a la Fuerza Pública, para que se intensifique la acción de la Policía en la isla de San Andrés.